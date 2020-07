Gramado registra o quinto óbito por coronavírus

publicidade

O Centro de Operações em Emergências (COE) de Gramado e o Hospital São Miguel divulgaram, neste domingo, mais um óbito em decorrência do coronavírus entre os moradores da cidade da Serra. A vítima é um homem, de 58 anos, que possuia histótico de comorbidades. O falecimento ocorreu durante a madrugada deste domingo. O paciente estava internado na UTI Covid do Hospital São Miguel.

Com o novo registro, Gramado passa a contabilizar cinco mortes pela doença. De acordo com os dados da Secretaria Estadual de Saúde, o município possui 145 casos confirmados da doença. O óbito mais recente ainda não consta no painel de monitoramento da SES, que teve sua última atualização nesse sábado.