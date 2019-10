Granizo causa danos em lavouras de tabaco em Gramado Xavier

publicidade

A queda de granizo na madrugada desta quarta-feira provocou danos nas lavouras de tabaco no município de Gramado Xavier, na área serrana do Vale do Rio Pardo. Ainda não há dados sobre o número de propriedades atingidas e a dimensão do prejuízo. O coordenador da Defesa Civil do município, Edson Jair Müller, informou que as pedras do “tamanho de um ovo de galinha” afetaram localidades do interior por volta das 5h30min.

Os produtores que se inscreveram no seguro mútuo devem encaminhar o comunicado à Associação dos Fumicultores do Brasil (Afubra) para a realização da vistoria nas áreas por técnicos nos próximos dias para assegurar a indenização. As localidades mais atingidas foram Linha São Pedro, Volta Alegre, Pinhal Novo e Colônia São Paulo.

“Não temos registro de danos materiais e queda árvores”, disse o coordenador da Defesa Civil.

Conforme Müller, a carga pluviométrica desde a terça-feira até as 8h desta quarta foi de 40 milímetros.



Granizo destruiu lavouras de fumo em Gramado Xavier - Foto: Ademir Battisti Jr / Divulgação / CP