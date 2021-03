Granpal oficializa proposta para compra de 1,5 milhão de doses da vacina Sputnik V

publicidade

O Consórcio dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre (Granpal) solicitou, nessa quarta-feira, a reserva de 1,5 milhão de doses da vacina Sputnik V. O pedido foi formalizado durante reunião com representantes da farmacêutica TMT Globalpharm Ltda, empresa que negocia a venda do imunizante no Brasil. A documentação com a proposta foi entregue pelo presidente da Granpal e prefeito de Nova Santa Rita, Rodrigo Battistella, após reunião virtual com prefeitos da região e representantes da empresa. Durante a videoconferência, técnicos da TMT explanaram sobre a vacina e sua distribuição.

O presidente da Assembleia Legislativa, Gabriel de Souza, e o presidente da comissão externa da Assembleia que acompanha a vacinação no Estado, Pepe Vargas, também participaram do encontro. Além deles, representantes da Federação das Associações de Municípios do RS (Famurs), da Associação Gaúcha de Consórcios Públicos (Agconp) e da Federação Catarinense de Municípios (Fecam) também acompanham as tratativas.

Nos próximos dias, a TMT irá responder sobre a possibilidade de fornecimento das vacinas, o valor e os prazos de entrega. Ao todo, nove municípios oficializaram a proposta de compra: Cachoeirinha, Canoas, Esteio, Glorinha, Gravataí, Nova Santa Rita, Porto Alegre, São Leopoldo e Triunfo.

As tratativas para a aquisição própria de imunizantes vêm sendo lideradas pela Granpal, Famurs e Agconp, com o apoio da Assembleia Legislativa. Além da Sputnik V, o grupo também esteve recentemente no Instituto Butantã, onde sinalizou a compra de 3 milhões de doses da CoronaVac, cuja entrega está prevista para o mês de setembro.

