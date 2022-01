Gripário é reativado em Alegrete

publicidade

O grande número de casos do novo coronavírus registrados em Alegrete levou a prefeitura a reativar o gripário no Ginásio do Instituto Oswaldo Aranha (IOA), a partir desta terça-feira, para atendr pessoas com sintomas de Covid-19 ou gripe. Segundo a secretária da Saúde, Haracelli Fontoura, a demanda de atendimento cresceu muito nas duas últimas semanas e gero aflição na população.

A secretária afirma que, apesar da mudança de horário, todas as pessoas que chegarem entre as 14h e 19h serão atendidas. “Há muita gente que chega ao IOA às 7h e forma filas desnecessárias, e gera ainda mais riscos de contaminação”, diz.

O gripário, localizado na rua General Arruda, no Ginásio Oswaldo Aranha, funcionará com triagem todos os dias, das 14h às 19h. Os trabalhos seguirão até às 21h, com as pessoas que passaram pela triagem. No momento, Alegrete conta com 2.075 casos ativos da doença, 1.447 em observação e 2.064 em isolamento domiciliar.

