Grupo de mulheres de Esteio busca doações para sopão

Um grupo de 12 mulheres de Esteio, que integram o Projeto independente Baseado em Amor, está mobilizando a comunidade e o empresariado da região para a arrecadação de alimentos e roupas. A ideia é, no próximo dia 16 de junho, servir 200 almoços gratuitos juntamente com a distribuição de roupas, cobertores e kits de higiene para moradores em situação de rua e famílias cadastradas na Casa da Cultura Hip Hop e da Vila Pedreira.

“A ideia é fazer um sopão. Para que isso ocorra, estamos pedindo a contribuição de verduras (cenoura, batata, abobrinha, milho, cebola, alho, chuchu, couve-flor, salsinha), além de extrato de tomate, farinha, massa conchinha e caixinhas de leite vazias, onde nós serviremos a sopa”, explica Aline Souza, 39 anos, que integra o projeto. Para compor os kits de higiene, além dos itens básicos, o grupo pede fraldas e absorventes. Já foram recebidos potes de isopor, pacotes de massa e farinha, que será usada para fazer pães.

A programação do dia 16 começará às 11h na Praça do Comércio, na avenida Presidente Vargas. O evento contará ainda com brinquedos infláveis para as crianças, corte de cabelo, música ao vivo e orientações sobre DSTs. As doações podem ser entregues na Casa da Cultura Hip Hop, na rua José Guimarães, 203, bairro São Sebastião, e no Jacobina Bierhalle, que fica na avenida Presidente Vargas, 1560.