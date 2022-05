Guaíba cria programa para mapear artistas locais

publicidade

A prefeitura de Guaíba lançou o programa Identidade do Artista Guaibense (IAG), uma ferramenta de mapeamento dos trabalhadores da cultura do município, bem como um instrumento de gestão que facilitará a inserção desses trabalhadores a editais de fomento à cultura e proporcionará o encontro de contratantes com artistas.

O artista que se cadastrar no IAG terá seus documentos comprobatórios para sua certificação enquanto trabalhador da cultura, o que facilitará a concorrência a editais. Sua participação será condicionada à adesão a identidade.

Além disso, com a consolidação da Identidade do Artista Guaibense será possível estabelecer parcerias com o comércio local e com redes de serviços em busca de descontos, convênios e promoções aos artistas que aderirem ao projeto, como a Catsul e a OMB (Ordem dos Músicos do Brasil), por exemplo.

Documentos para adesão: