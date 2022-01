Guarda Municipal de NH apreende carros de som disseminando fake news sobre vacinação infantil

publicidade

A Guarda Municipal de Novo Hamburgo, no Vale do Sinos, apreendeu, nesta quarta-feira, dois carros de som que percorriam ruas da cidade espalhando fake news sobre a vacinação de crianças contra o coronavírus. Os condutores foram responsabilizados por Infração de Medida Sanitária Preventiva e os veículos, encaminhados para depósito do Detran.

Nesta quarta-feira, o Rio Grande do Sul começou a vacinação infantil com o imunizante Coronavac, conforme autorização do Ministério da Saúde. As doses da Pfizer já vinham sendo usadas há uma semana.

Segundo a prefeitura de Novo Hamburgo, as mensagens punham em dúvida a vacinação, dizendo que ela oferece “perigo”. Uma notícia-crime sobre o caso vai ser apresentado ao Ministério Público. Foram apreendidos uma Fiorino, circulando no bairro Rio Branco, e um Uno, no bairro Guarani.

Para o secretário municipal de Saúde, Naasom Luciano, já está mais que provado que a vacinação é a grande responsável pela queda no número de óbitos e internações. “Contra a ciência não há argumentos. A verdade é que, na medida que a vacinação vai avançando, observa-se queda no número de mortes e internações”, reforça.