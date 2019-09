Guarda Municipal de Novo Hamburgo recebe viaturas e drones para monitoramento

publicidade

A Guarda Municipal de Novo Hamburgo recebeu, na tarde desta segunda-feira, nove novas viaturas e dois veículos aéreos não tripulados (VANTs), popularmente conhecidos como drones. Os equipamentos serão usados no monitoramento da cidade. A ação faz parte do processo de reestruturação da corporação, que já conta com R$ 2,5 milhões de investimentos.

Os novos veículos são sedans de porte médio, modelo Chevrolet Cobalt, e cada um custou aproximadamente R$ 85 mil. Já os drones somam mais de R$ 25 mil. Todos os recursos são oriundos do Programa Municipal de Desenvolvimento Integrado (PDMI), financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimentos (BID).

Segundo o secretário de Segurança, general Roberto Jungthon, nas próximas semanas os agentes da Guarda Municipal irão passar por capacitação para operar os drones e a expectativa é que até o final da primeira quinzena de outubro os equipamentos ja estejam em cooperação. “Eles darão a possibilidade de ampliar a capacidade de monitoramento da Guarda Municipal em áreas de difícil visualização, além de serem aproveitado também em ações da Defesa Civil”, explicou.

Os veículos não tripulados contam com microfone, farol, sinalizadores, sensores de movimento e câmera de transmissão ao vivo e filmagem, que operam com até 7 quilômetros de distância.