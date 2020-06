Guarda Municipal encerra festa clandestina em São Leopoldo

publicidade

Após uma denúncia anônima, a Guarda Civil Municipal de São Leopoldo encerrou uma festa em uma residência na rua Fernando Muck, no bairro Campina. Além da aglomeração de pessoas a queixa de som em volume excessivo fez com que o proprietário da casa fosse autuado por descumprimento do decreto municipal e o evento, finalizado. A ação contou com o auxílio da Brigada Militar (BM) e com fiscais da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turístico e Tecnológico.

O dia de domingo está sendo marcado por ações de orientação aos moradores da cidade para que permaneçam em casa durante a pandemia, já que nos últimos finais de semana têm aumentando a circulação de pessoas em algumas regiões. Agentes da Guarda Municipal, junto de voluntários inscritos para ajudar no combate à pandemia no município, estão percorrendo praças e realizando um diálogo com aqueles que decidirem frequentar os espaços. Além disso, as sete praças que possuem acesso a internet gratuitamente, através do Programa Vem pra Praça, estão com um aviso de utilidade pública reforçando o isolamento social, através de um aviso nos aparelhos celulares que efetuarem o login na rede.

Novos decretos

A partir desta segunda-feira dois novos decretos, assinados na sexta-feira pelo prefeito Ary Vanazzi passam a vigorar na cidade. Os textos são em relação ao funcionamento de alguns estabelecimentos de comércio e a realização de missas e cultos. Um dos decretos, autoriza que bares, restaurantes e lanchonetes a operarem das 11h às 20h para o comércio de refeições e similares no próprio local, sem utilização do serviço de buffet. Já o outro texto autoriza a realização de missas e cultos com mais de 30 pessoas respeitando o distanciamento interpessoal de dois metros entre os participantes, permitindo que sentem juntos casais e familiares, com os cuidados e protocolos de higiene no acesso ao local com uso de máscara.