Hemocentro de Caxias do Sul começa receber doação de plasma de mulheres

O Hemocentro Regional (Hemocs) de Caxias do Sul, que recebia doações de plasma convalescente para tratamento experimental contra Covid-19 somente de homens, abriu nesta semana a possibilidade para que mulheres já recuperadas da doença também possam ser doadoras. A informação é do enfermeiro responsável pela captação de plasma, Marcos Venicio Carvalho.

Ele ressalta, no entanto, que neste primeiro momento podem ser doadoras mulheres que não ficaram grávidas e não sofreram abortos ao longo da vida. Outra condição, a exemplo do que ocorre com os homens, é não apresentar mais sintoma algum da Covid-19 e ser considerado recuperado há no mínimo 28 dias.Também que está em análise a possibilidade de doação de mulheres que tiveram apenas uma gravidez.

Carvalho lembra que o Hemocs, desde que iniciou o processo de doação de plasma no mês de maio, só estava recebendo doações de homens, visto que as mulheres possuem um anticorpo que é utilizado para defender o embrião na gravidez, o que pode causar riscos ao receptor da transfusão de plasma.

Desde o início da captação, o Hemocs já recebeu cerca de 20 mulheres interessadas na doação de plasma, mas na oportunidade foram excluídas por não serem consideradas aptos para o procedimento. Em Caxias do Sul, o Hospital Virvi Ramos, que realiza as transfusões de plasma para pacientes em estado grave, efetuou 22 procedimentos desde que a cidade iniciou com o tratamento, em maio.

As doações precisam ser agendadas pelos telefones (54) 3290-4543 e (54) 3290-4580 ou por meio do whatsapp (54) 999297491/984188487. O Hemocs atende de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h30min às 17h30min e aos sábados das 8h até 12h, na rua Ernesto Alves,2260, ao lado da UPA Central.