Hemocentro de Caxias do Sul convida comunidade a fazer doação de sangue

Entre 23 e 30 de novembro, o Hemocentro Regional de Caxias do Sul (Hemocs) celebra a Semana Nacional do Doador de Sangue e convida a comunidade a entrar em contato com o Hemocs e marcar um horário para fazer uma doação. Na quinta-feira, é lembrado o Dia Nacional do Doador de Sangue.

Em média cerca de 1,2 mil pessoas procuram o Hemocs todos os meses para doar, mas o Hemocentro precisa ampliar esse número, já que cerca de 20% não conseguem efetivar a coleta por algum impedimento na triagem, como alterações na pressão arterial e anemias, que são os casos mais comuns.

Para operar em situação de tranquilidade, o Hemocentro necessita que pelo menos 60 pessoas doem sangue por dia, de segunda a sábado. Atualmente, a demanda maior é pelos tipos O+ e A+, embora toda a ajuda seja bem-vinda. O sangue mais raro é o de fator O-, por ser doador universal.

O Hemocs atende 49 municípios da região de Caxias do Sul, somando cerca de 1,3 milhão de habitantes. Para ampliar a quantidade de bolsas coletadas, o Hemocentro prepara a retomada das ações com unidade móvel, que esteve suspensa em função da pandemia.

Que fez a vacina contra a Covid-19 pode doar, basta observar os intervalos necessários. Após fazer a vacina Coronavac/Butantan, aguardar 48 horas para doar; e após fazer as vacinas Pfizer/BioNTech, Astrazeneca/Oxford/Fiocruz ou Janssen, aguardar sete dias.

Quem quiser doar sangue para fazer o agendamento por meio do WhatsApp para (54) 98418.8487 ou ligando para (54) 3290-4543 e 3290-4536.

O Hemocs atende nos seguintes dias e horários: segunda e quarta-feira, das 8h às 19h, sem fechar ao meio-dia. Terça, quinta e sexta-feira, das 8h às 17h, também sem fechar ao meio-dia e, aos sábados, das 8h até 12h, na Rua Ernesto Alves, 2260, ao lado da UPA Central.