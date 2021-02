Hemocentro de Caxias do Sul necessita de doação de sangue

publicidade

O Hemocentro Regional de Caxias do Sul (Hemocs) está com os estoques dos tipos sanguíneos O+ e A+ baixos. Do O+, das 105 bolsas consideradas ideais, o estoque conta apenas com 40 unidades. E do tipo A+, das 75 consideradas ideais, há apenas 32.

As doações precisam ser agendadas pelos telefones (54) 3290-4543 e (54) 3290-4580 ou por meio do WhatsApp (54) 98418.8487. O Hemocs atende nos seguintes dias e horários: segunda e quarta-feira, das 8h às 19h, sem fechar ao meio dia. Terça, quinta e sexta-feira, das 8h às 17h, também sem fechar ao meio dia e, aos sábados, das 8h até 12h, na rua Ernesto Alves, 2260, ao lado da UPA Central.

As doações devem ser preferencialmente agendadas, mas também é possível ir diretamente ao Hemocs.