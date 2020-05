Hemocentro de Caxias do Sul promove a Romaria Pela Vida

publicidade

O Hemocentro Regional de Caxias do Sul (Hemocs), vinculado à Secretaria Municipal da Saúde (SMS), realiza nesta terça-feira, das 7h30min às 19h30min, a Romaria Pela Vida. A ação, que acontece no feriado alusivo ao dia de Nossa Senhora de Caravaggio, objetiva aumentar a quantidade de bolsas de sangue em estoque.

O diretor técnico do Hemocs, Roque Lorandi, explica que a data foi pensada justamente por conta da pandemia ter provocado o cancelamento da tradicional romaria. “Ser feriado facilita a vinda dos doadores, inclusive de outros municípios, até as nossas instalações. Com isso, buscamos manter o nosso estoque estável e dentro dos padrões recomendados. No momento, o tipo sanguíneo B- é o que mais necessitamos. Porém, todos os demais tipos são bem-vindos”, comenta. Ele ressalta que durante as doações continuarão sendo seguidas todas as prevenções para a segurança do doador e da equipe de trabalho.

O diretor ainda explica que, durante o agendamento, os doadores já são orientados a irem até o Hemocs utilizando máscara. “Além disso, também forneceremos álcool gel 70% para higienização das mãos, protetor facial para ser utilizado durante a doação e máscaras àqueles que não tiverem, de acordo com as diretrizes da Secretaria Municipal da Saúde".

Para consultar a possibilidade de doar na data ou em dias posteriores, o usuário deve entrar em contato com o Hemocs pelos telefones (54) 3290-4536 e (54) 3290-4580 ou pelo WhatsApp no (54) 98418-8487. A unidade fica localizada na rua Ernesto Alves, 2260, no centro do município, ao lado da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Central.