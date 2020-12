Hemocentro de Pelotas pede doações de sangue com urgência

publicidade

O estoque de bolsas de sangue do Hemocentro Regional de Pelotas (HemoPel) está, mais uma vez, em nível crítico, cerca de 90% abaixo do necessário. A equipe do Hemopel pede que quem já é doador e pode doar, compareça imediatamente. Novos doadores, que esperam o momento certo para colaborarem, também são esperados. Todos os tipos sanguíneos são necessários, porém O+ e O- são os tipos mais urgentes.

O número de doações apresentou redução significativa desde o início da pandemia e, consequentemente, a capacidade de atendimento aos três hospitais da cidade – São Francisco de Paula, Pronto Socorro e Beneficência Portuguesa –, e a outros 24 municípios da região Sul e da Campanha, também abastecidos pelo HemoPel.

Pessoas saudáveis, sem sintomas gripais, que não tiveram contato com outras com suspeitas ou confirmação de Covid-19, podem doar. O processo todo, desde a chegada, cadastro, entrevista e doação, dura pouco mais de 30 minutos. A equipe do Hemocentro está tomando todas as medidas de higiene para que os doadores possam se sentir seguros. Tudo é higienizado a cada atendimento e todos, doadores e equipe, usam máscara durante todo o tempo em que permanecem no local.

As regras gerais para doação são: ter idade entre 16 e 68 anos, com peso superior a 50 quilos. Porém, os adolescentes (16 e 17 anos) precisam da autorização dos responsáveis legais. O candidato a doador deve procurar o HemoPel portando documento de identidade com foto. O Hemocentro fica na avenida Bento Gonçalves, 4.569, próximo ao Colégio Municipal Pelotense e recebe doações de segunda a sexta-feira das 8h às 14h. O telefone para outras informações é o (53) 3222-3002.

O Hemocentro oferece carona para grupos que possuam dificuldade de chegar ao local. O transporte está disponível a uma quantidade entre seis e 12 pessoas moradoras de Pelotas. Para municípios vizinhos, a carona é agendada a até 12 pessoas. Grupos, independentemente da carona, podem ser marcados previamente, por telefone, a fim de que a equipe se prepare e o tempo de espera não seja grande.

