Hemocentro Regional de Santa Maria busca doadores de sangue

O Hemocentro Regional, com sede em Santa Maria, está promovendo uma campanha na busca de doadores de sangue. “Férias e Carnaval são fatores que reduzem o número de pessoas que realizam doação de sangue e, automaticamente, os estoques dos bancos de sangue ficam reduzidos”, informou a enfermeira Gislaine Savian.

Uma ação foi realizada, nesta quinta-feira, e esteve concentrada no shopping Praça Nova, as margens da BR 158. A enfermeira lembra que a doação de sangue pode ser feita por pessoas em bom estado de saúde até quatro vezes por ano, destacando que cada vez que alguém doa sangue traz a oportunidade de “vida nova” a pacientes que estão passando dificuldades.

Os profissionais do Hemocentro realizam a ação com a Unidade Móvel que permanece na região para outros eventos. O Hemocentro Regional de Santa Maria abastece 16 hospitais da Região Centro do Estado. Os interessados em participar da campanha, podem comparecer na sede do órgão, localizado no bairro Dores ou manter contato pelos telefones (55) 3221-5262 ou (55) 3221-5192.