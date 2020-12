publicidade

Um homem, de 60 anos, morreu afogado enquanto participava de uma pescaria no Rio Arenal, no município de Santa Maria. O corpo de Edilson da Silva foi resgatado neste domingo pelos mergulhadores do Corpo de Bombeiros local. De acordo com o órgão, o homem caiu em um poço de 8 metros de profundidade na tarde de sábado.