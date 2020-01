Homem morre após explosão em posto de gasolina em Caxias do Sul

publicidade

Um homem morreu após uma explosão em um posto de combustíveis, por volta das 16h desta segunda-feira, em Caxias do Sul, na Serra gaúcha. O incidente que ocorreu na rua João Nichelle, no bairro Sanvitto, próximo da ERS 122, também deixou outras duas pessoas feridas. Elas foram encaminhadas para atendimento médico.

O local passa por reformas e apenas funcionários da obra estariam no posto no momento do acidente. Segundo testemunhas, eles faziam a limpeza no tanque de combustíveis que fica abaixo das bombas. Um dos funcionários estava dentro do tanque no momento da explosão sendo arremessado para fora, atingindo a estrutura metálica superior do posto. Ele morreu na hora.

Um dos feridos que estaria em estado grave foi levado para o Hospital Pompéia e o outro, que não teria lesões graves foi levado pelo Samu para atendimento na UPA Central. As causas da explosão serão investigadas.