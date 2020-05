Homem morre em acidente de trânsito em Muçum

publicidade

Um funcionário da Prefeitura de Muçum morreu em um acidente de trânsito, ocorrido na manhã desta segunda-feira, na Linha Santo Isidoro. O motorista, de 38 anos, trabalhava com um caminhão caçamba e estava levando água para agricultores que estão sofrendo com a estiagem, no interior do município. A Brigada Militar de Muçum, o Samu e o Corpo de Bombeiros de Encantado atenderam a ocorrência.

Segundo informações, dois funcionários estavam no veículo, um Mercedes Benz 1113. Em uma subida, o condutor teria perdido o controle da direção e tombou em um barranco de aproximadamente 20 metros. O outro funcionário foi levado para atendimento médico no Hospital Santa Terezinha, em Encantado.