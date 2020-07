Horários do transporte coletivo Caxias do Sul são ajustados para o fim de semana

publicidade

A Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTTM), informa que, em alinhamento ao disposto nos decretos Municipal e Estadual que determinam o Distanciamento Controlado, o transporte coletivo urbano irá operar novamente com restrições no domingo. Portanto, a empresa concessionária irá atender a comunidade apenas nos horários de pico, das 6h às 8h e das 17h30 às 20h.

A secretaria ressalta que, fora dos horários estabelecidos, toda a frota estará recolhida às garagens da concessionária. A medida atende principalmente aos servidores da saúde e aos órgãos de segurança pública, para que não haja prejuízo a funcionários que são usuários do transporte coletivo urbano e dependem de ônibus para irem trabalhar.

Neste sábado, os horários do transporte coletivo urbano permanecerão normalmente, das 6h às 21h. A Secretaria orienta aos usuários que precisem se deslocar com o Transporte Coletivo Urbano que se programem com antecedência, para evitar contratempos.