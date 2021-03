Hospital Centenário atinge 120% de ocupação na ala Covid-19 em São Leopoldo

publicidade

O secretário municipal de Saúde de São Leopoldo, Marcel Frison, informou, nesta quarta-feira, que o município ultrapassou o limite da capacidade de atendimento para pacientes com Covid-19, que necessitam de internação e acompanhamento médico permanente. "O Hospital Centenário está com a sua ala covid completamente esgotada, UTI e área clínica com 120% de ocupação”, afirmou. “O mesmo acontece com a Upa Zona Norte, operando com 250%, muito acima da sua capacidade", completou Frison.

Ele afirmou que desde o início da pandemia houve uma dedicação intensa para ampliar e qualificar o atendimento às vítimas. "Infelizmente entramos em colapso, nosso sistema de saúde municipal não suporta mais qualquer atendimento nestes níveis de emergência e urgência", lamentou. "Contamos com a solidariedade dos municípios vizinhos e do departamento de regulação hospitalar da Secretaria Estadual de Saúde, para que possam nos ajudar neste terrível momento da nossa história", ressaltou.

Por conta da superlotação da UPA Zona Norte, a Secretaria da Saúde ampliou o atendimento do Centro de Atendimento ao Covid (CAC) até as 21 horas. O local situa-se dentro do ginásio municipal e conta com equipes médicas e de enfermagem para acolhimento de pessoas com sintomas leves de Covid-19.

O CAC foi aberto no final do ano passado e serve como ponto de apoio às Unidades Básicas de Saúde (UBS), UPA e Hospital Centenário. "O Centro de Saúde Feitoria segue atendendo todas as demais ocorrências de urgência e emergência do município", concluiu o secretário.

Nesta quarta-feira, o município de São Leopoldo chegou a um total de 307 óbitos por Covid-19. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES), nas últimas 24 horas, 251 mortes por causa da doença foram registradas.

