Hospital Centenário de São Leopoldo apresenta investimentos

publicidade

Durante coletiva de imprensa realizada nessa quinta-feira, foram apresentados os resultados da equipe de trabalho que vem atuando no Hospital Centenário, em São Leopoldo, desde 2017. Dentre os dados apresentados, estão a reorganização da instituição através de medidas como a centralização do fornecimento de medicamentos, implantação de regulação interna de leitos, junto com a execução de obras como a revitalização da pintura da fachada do prédio, realizada com a doação de tintas de empresas da região, melhorias nos setores de pediatria, lactário, clínica médica e maternidade, junto com o trabalho de troca do telhado do prédio da casa de saúde.

Desde setembro deste ano, o Hospital Centenário também ampliou seus atendimentos como Maternidade Referência, já que a cidade passou a ser referência para partos das cidades de Estância Velha, Presidente Lucena, Lindolfo Collor, Ivoti e São José do Hortêncio. O hospital passou a realizar 202 partos por mês, sendo que a média era de 157.

A grande novidade da coletiva, foi a apresentação do projeto que envolve a abertura de uma unidade particular para a maternidade da instituição. “Será uma unidade com 10 leitos, que contará com UTI Neonatal Tipo II, unidade de isolamento e unidade intermediária neonatal”, explica a presidente da Fundação Hospital Centenário, Lilian Silva, destacando que serão necessários R$ 300 mil em investimentos. “Para que o hospital resgate sua dependência financeira e mais moradoras, que hoje acabam dando a luz em hospitais particulares em outras cidades, tenham o Centenário a disposição”, complementa.

Para o próximo ano, também será lançado o programa “Empresa Amiga do HC”, onde empresas poderão adotar espaços contribuindo para melhorias do ambiente e receba incentivos fiscais.