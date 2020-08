Hospital Centenário de São Leopoldo receberá 240 placas fotovoltaicas

publicidade

O Hospital Centenário de São Leopoldo, deve ter uma economia de R$ 22 mil ao mês em energia elétrica a partir de uma parceria com a RGE. Através do programa de eficiência energética, serão instaladas 240 placas fotovoltaicas na instituição. Os equipamentos convertem a energia da luz solar em elétrica, o que vai gerar inicialmente, uma economia de até 20% nos gastos de luz.

Segundo a presidente da Fundação Hospital Centenário, Lilian Silva, a economia de energia, a longo do projeto, poderá chegar a 40%, o que vai representar mais investimentos em melhorias para a instituição. “Desde o ano passado estamos realizando obras importantes no hospital, como reformas nas clínicas, melhorias em todas as áreas, tanto internas quanto externas e a eficiência energética vem complementar todo o processo de qualificação do Centenário'', afirmou.

O sistema de energia renovável prevê a produção anual de 120 mil kwh, o mesmo que é consumido mensalmente pela instituição que reduzirá para 10.343kwh/mês. O investimento com recurso integral da RGE é de R$ 614 mil e inclui ainda a substituição de 2.133 lâmpadas comuns por lâmpadas de LED.