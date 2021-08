Hospital Centenário de São Leopoldo reforça medidas para evitar a variante Delta

publicidade

Mesmo sem casos confirmados da variante Delta do coronavírus na instituição, a Fundação Hospital Centenário de São Leopoldo reforçou as medidas de controle de transmissão da Covid-19. Além do cumprimento dos protocolos sanitários, que exige o uso obrigatório de máscaras, higienização das mãos e distanciamento de todos que circulam pela instituição, as visitas a pacientes internados seguem suspensas.

Quanto a permanência de acompanhantes em leitos, é permitida apenas para pacientes que tenham a recomendação médica ou sejam menores de idade. Os acompanhantes não podem pertencer a nenhum grupo de risco ou ter mais de 60 anos. No Centro Obstétrico e Maternidade seguem as mesmas orientações desde o início da pandemia; é permitida a presença de acompanhante apenas durante o parto, à exceção de pacientes menores de idade que tem direito a acompanhante durante o período de internação.

UTI Covid tem 70% de ocupação.

Depois de duas semanas com índices variando entre 35 e 50%, a UTI Covid do Hospital Centenário voltou a marca dos 70% de ocupação, com 15, dos 22 leitos, ocupados. A Fundação Hospital Centenário mantém atenção permanente ao controle de disseminação do coronavírus.