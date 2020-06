Hospital Centenário recebe mais cinco leitos de UTI

publicidade

O Hospital Centenário de São Leopoldo recebeu nesta tarde de terça-feira, a doação de cinco leitos completos de UTI para a área Covid junto com os primeiros equipamentos que irão compor os leitos: dois monitores e dez bombas de infusão. A iniciativa foi da empresa Taurus, com sede na cidade.

Atualmente, o Centenário conta com 40 leitos exclusivos para os casos de coronavirus, sendo dez leitos de UTI e 30 leitos clínicos. Segundo o presidente da Taurus Armas S.A, Salésio Nuhs, a totalidade dos equipamentos necessários para equipar as cinco novas UTIs devem chegar na próxima semana. “Tomamos conhecimento da necessidade do Hospital e demos uma resposta rápida para auxiliar”, disse.

O hospital já havia recebido 600 protetores faciais da empresa no mês de abril.