Hospital Centenário renova contrato para prestação de serviços de oncologia

publicidade

A Fundação Hospital Centenário de São Leopoldo renovou por mais 10 anos a prestação de serviços de radioterapia e quimioterapia a usuários do SUS, iniciada em 2001 com a instalação da Oncologia Centenário, unidade credenciada pela Unacom (Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia). A assinatura do contrato, que dá continuidade à parceria entre o Hospital Centenário e a Oncologia Centenário, ocorreu na manhã desta terça-feira.

Segundo o secretário de Saúde de São Leopoldo, Marcel Frison, entre os motivos para dar continuidade à esta parceria, está a qualidade do serviço prestado e a confiança. “É inegável o atendimento prestado ao SUS com a melhor tecnologia e profissionais que garantem um tratamento de ponta aos usuários’’, ressaltou. No ato de assinatura do contrato o diretor do centro de câncer, Adalberto Broecker Neto ressaltou: “Estamos há 20 anos em atividade em São Leopoldo e a renovação nos dá a oportunidade de seguir o trabalho, melhorando e adequando às novas condutas da medicina’’.

Com abrangência de mais de 930 mil pessoas em toda a região, a Oncologia Centenário é referência em atendimento quimioterápico e radioterápico para 21 municípios dos Vales do Sinos, Caí e Paranhana e atende, em média, 2 mil pacientes pelo SUS por mês.

Veja Também