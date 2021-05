Hospital de Bento Gonçalves alerta para início da 3ª onda de Covid-19

publicidade

Pouco mais de 15 dias depois de apresentar uma queda nos atendimentos da estrutura Fast Track e na quantidade de pacientes com necessidade de tratamento intensivo, o Hospital Tacchini de Bento Gonçalves voltou a registrar um aumento preocupante nesses números. Na manhã desta terça-feira, dia 18, a instituição chegou a registrar 51 pacientes na UTI Adulto. Durante a tarde esse número diminuiu para 44.

“A variação do número de pacientes com necessidade de UTI é até certo ponto comum nessa pandemia. Contudo, o que está nos impressionando é que a velocidade deste início de terceira onda é muito maior do que em outros momentos. Na segunda-feira, por exemplo, tivemos 80 atendimentos na estrutura Fast Track. Nosso pico maior foi de 89 casos durante a segunda onda. Ou seja: no primeiro dia de alta, já chegamos perto do nosso recorde”, descreve o Superintendente do hospital, Hilton Mancio.

Para lidar com essa alta na demanda, o hospital já iniciou a tomada de uma série de medidas, como a suspensão de cirurgias eletivas. As estruturas que estavam sendo utilizadas para realização desses procedimentos foram novamente adaptadas para receber pacientes de média e alta complexidade até que haja condições de encaminhá-los a um leito regular de UTI.

Os profissionais da saúde que estavam trabalhando no Centro Cirúrgico também estão sendo redirecionados para as áreas com maior demanda dentro do hospital. A convocação de colaboradores que estavam de férias para que retornem imediatamente ao trabalho também faz parte das medidas adotadas.

A secretária Municipal de Saúde, Tatiane Misturini Fiorio, destacou que a pasta vem monitorando o aumento nos dados de internação e atendimento na UPA. Ela relatou que na segunda-feira, 17, foram registrados 361 atendimentos na barraca de pessoas sintomáticas. “Estamos monitorando os dados constantemente e analisando o desenvolvimento da doença, em paralelo já temos equipes organizadas e estamos buscando insumos”, disse.