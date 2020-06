Hospital de Campo Bom cria quarto de retaguarda para pacientes com Covid-19

publicidade

O Hospital Lauro Reus, de Campo Bom, criou de um quarto de isolamento preparado para os casos de Covid-19. Com o nome de "Sala de Retaguarda Covid", o espaço conta com uma estrutura de semi-Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com respiradores mecânicos individuais e equipe específica de atendimento. O quarto tem ocupação para três pacientes.

A nomenclatura se deve ao fato de que a sala vai abrigar pessoas que se encontram na faixa amarela de risco, ou seja, pacientes que não podem estar em casa, mas não precisam de internação na UTI. “A ideia é que, ao sentir os sintomas, esse paciente não vá ao Pronto Atendimento e seja encaminhado diretamente ao hospital”, explicou a secretária municipal da Saúde, Suzana Ambros Pereira.

A "Sala de Retaguarda" já está funcionando e conta com uma ala para desinfecção dos profissionais a fim de evitar qualquer tipo de contaminação.