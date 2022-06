Hospital de Caridade São Jerônimo inaugura 22 novos leitos

publicidade

O Hospital de Caridade São Jerônimo, na Região Metropolitana, inaugurou 22 novos leitos de internação clínica com investimentos do governo do Estado, nesta segunda-feira. O governador Ranolfo Vieira Júnior e a secretária da Saúde, Arita Bergmann, visitaram as dependências da instituição, que recebeu um aporte de R$ 8 milhões do Programa Avançar. Além de custear os leitos, todos para atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS), as verbas foram destinadas para as obras do Centro Cirúrgico, do Centro de Parto Normal e da Central de Material Esterilizado (CME) e, também, para aquisição de equipamentos.

Arita ressaltou a eficiência da equipe profissional da instituição e destacou que há potencial para crescimento dos serviços prestados. "Aqui muitas pessoas se salvaram durante a pandemia e muitas outras irão se salvar por meio dos investimentos realizados neste momento. Gente não só da região Carbonífera, mas do Estado inteiro", projetou. A secretária ainda frisou que o valor investido auxiliará o hospital a realizar um sonho e suprir uma carência da região: a hemodiálise. Atualmente, os pacientes do SUS precisam se deslocar até Guaíba ou Santa Cruz do Sul para serem atendidos nesta especialidade.

O hospital, que é mantido pela Associação dos Funcionários Públicos do Estado do Rio Grande do Sul, é considerado de média complexidade e conta com serviços de cirurgia, pediatria, obstetrícia e medicina geral. Dispõe de pronto-socorro 24h, centro cirúrgico, centro obstétrico, central de material esterilizado e laboratório próprio, sendo referência para 400 mil moradores da região Carbonífera e da Costa Doce.

A instituição realiza, por mês, cerca de 2,5 mil atendimentos no pronto-socorro, 250 cirurgias, 450 internações, 70 partos, 1,3 mil consultas em especialidades e 16 mil exames laboratoriais por meio do SUS. Durante a pandemia de Covid-19, foram abertos 20 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) exclusivos para pacientes com a doença. “Antes da pandemia, não tínhamos leitos de UTI. Hoje, além deles, temos esses novos e outras obras a caminho. Uma estrutura de primeiro mundo para a cidade e toda a região”, afirmou o prefeito de São Jerônimo, Evandro Heberle.

O incremento mensal após a conclusão da ampliação será de 1,5 mil atendimentos no pronto-socorro, 150 cirurgias, 150 internações, 30 partos, 700 consultas em especialidades e 4 mil exames laboratoriais, conforme explicou o diretor do hospital, João Batista Pozza. “Temos um espaço cada vez mais qualificado e com um tratamento diferenciado para a população”, finalizou.

