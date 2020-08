Hospital de Frederico Westphalen é uma das casas de saúde beneficiadas com recursos

publicidade

Através da ação solidária “Juntos Fazemos o Bem”, a cooperativa a Sicredi Alto Uruguai RS/SC/MG, com sede em Frederico Westphalen destacou nos últimos meses R$ 450 mil em doações a 16 hospitais e outras 267 entidades das áreas educacional, recreativa, cultural, ambiental, segurança, empresarial e religiosa.

Segundo a presidente da cooperativa. Angelita Marisa Cadoná, através da iniciativa, uma porcentagem dos recursos investidos pelos associados em depósitos a prazo, é revertida às entidades sociais, indicadas pelos próprios associados. “Quando iniciamos 2020, sequer imaginávamos que a pandemia do coronavírus chegaria e traria tantos desafios à saúde, às pessoas e à economia, problemas que exigiram inovação e muita cooperação para serem enfrentados e vencidos”, observou.

Angelita informou que foram beneficiados 16 hospitais, os quais utilizam os recursos na compra de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e outros materiais e insumos necessários ao enfrentamento do Covid-19”, disse. “Através da ação solidária, conseguimos potencializar a solidariedade e apoiar de forma direta e ágil as entidades, especialmente aquelas ligadas à saúde, que estão recebendo semanalmente as doações indicadas pelos associados. Isso está sendo muito positivo e ajudando a salvar vidas”, informou a presidente da cooperativa de crédito.

Até segunda-feira, foram destinados mais de R$ 450 mil, somando 3.163 doações. Estão cadastradas e aptas a receber os recursos 286 entidades das regiões onde a Cooperativa atua nos Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Minas Gerais.

Ação Solidária

Ao realizar aplicações financeiras na Cooperativa até 30 de novembro de 2020, o associado indica uma entidade ligada à saúde e outras áreas a qual receberá uma doação financeira. A entidade que se cadastrou, ainda pode realizar a adesão até o fim da ação, devendo ser uma instituição sem fins lucrativos, com atuação nas áreas educacional, recreativa, cultural, segurança e saúde. É necessário ser associada da Cooperativa, apresentar estatuto social atualizado e CNPJ ativo.

Para aplicações nos produtos de investimento: Sicredinvest, Sicredinvest Flex, Sicredinvest Evolutivo, Sicredinvest Exclusivo e RDC pré-fixado, com carência de no mínimo 90 dias a doação será de 0,20% sobre o valor aplicado, e com carência de no mínimo 180 dias, a doação será de 0,40% sobre o valor aplicado. As doações são realizadas pela Cooperativa, sem ônus para o associado.

Segundo a direção do Sicredi Alto Uruguai, para as doações que envolvam entidades de saúde os repasses estão sendo semanais, em função da pandemia. As demais entidades receberão o valor total das doações em dezembro de 2020.