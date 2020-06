Hospital de Gravataí coloca UTI em quarentena após médicos testarem positivo para Covid-19

publicidade

O Hospital Dom João Becker confirmou que três médicos da Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) testaram positivo para a Covid-19 e foram afastados das suas atividades pelo período de 14 dias. Como medida de precaução, outros dois médicos, que tiveram contato próximo a estes profissionais, também foram afastados. Por conta disso, ala foi colocada em quarentena, ficando proibida a saída e entrada de pacientes. As visitas estão temporariamente suspensas e os boletins diários serão informados aos familiares por telefone.

A Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, mantenedora do hospital, garantiu em nota que durante todos os contatos com os pacientes, os médicos sempre utilizaram todos os EPIs necessários. A instituição informou também que todos os profissionais da UTI serão testados bem como todos os pacientes que nela estão. A UTI em questão não tem nenhuma relação com o hospital de campanha existente ao lado do Hospital Dom João Becker.