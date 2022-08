Hospital de Gravataí oferece Curso de Pais no dia 26 de agosto

publicidade

O Centro Obstétrico do Hospital Dom João Becker, em Gravataí, está com inscrições abertas para a nova turma do Curso de Pais. A capacitação ocorre no próximo dia 26 de agosto e é gratuita. O objetivo é humanizar ainda mais a relação dos pais com o bebê, com dicas sobre alimentação ao longo da gravidez, trabalho de parto e puerpério (período logo após o nascimento) e cuidados com o recém-nascido, além do esclarecimento sobre o registro civil.

O curso é ministrado por uma equipe multidisciplinar do hospital, que envolve profissionais como enfermeiros, nutricionistas e assistentes sociais. Nessa edição, o curso vai contar com a palestra da consultora de lactação e membro da Associação Gaúcha de Consultoras em Aleitamento Materno, enfermeira Fabiana Naysinger. As inscrições para o Curso de Pais podem ser realizadas pelo telefone (51) 3043-1515 ou pelo e-mail caroline.menezes@santacasa.org.br.

