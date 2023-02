Hospital de Itaqui fecha temporariamente sala de exames de mamografia

publicidade

A sala de exames de mamografia do Hospital São Patrício de Itaqui, na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul, foi fechada temporariamente, na última semana, para passar por transformações estruturais. O espaço, conforme o assessor Eduardo Silva, será integralmente modernizado para receber o novo aparelho de mamografia 100% digital e dotado de inteligência artificial. O equipamento de última geração será inaugurado no final da primeira quinzena de abril.

O investimento de R$ 996 mil foi custeado por meio de convênio entre o São Patrício e o Governo do Estado. Silva acrescentou que, em geral, os exames de mamografia não são urgentes, porém se houver necessidade, o paciente será encaminhado para as cidades vizinhas de Uruguaiana, São Borja ou ainda poderá fazer uma tomografia na própria cidade.

Salienta que todos os exames agendados para o período foram realizados e alguns chegaram a ser antecipados. Os agendamentos serão retomados a partir do dia 10 de abril.