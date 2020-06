Hospital de Montenegro tem maior demanda por casos de Covid-19 em junho

publicidade

A direção do Hospital Montenegro 100% SUS, localizado na região do Vale do Caí, realizou coletiva de imprensa na manhã desta terça-feira para informar os dados referentes à ocupação da casa de saúde por conta da pandemia de Covid-19. Até o momento, foram atendidas 236 pessoas com sintomas do novo coronavírus, sendo o mês de junho o de maior procura até o momento, somando 70 pacientes. Dos dez leitos da UTI, cinco são de isolamento para coronavírus e todos estão ocupados, sendo três com casos suspeitos e dois casos confirmado da doença.

Segundo o diretor técnico do hospital, Jean Ernandorena, o aumento das internações de outras doenças também tem sobrecarregado a estrutura hospitalar. "Acidentes de trânsito por exemplo, assim como ocorrências de trauma, também aumentaram com a retomada da circulação das pessoas pela cidade", disse, lembrando que os próximos três meses, de inverno, devem ter ainda as doenças respiratórias preenchendo o quadro de internações.

"Queremos fazer um apelo à população, para que se cuide, não só por conta da Covid, mas também por outras questões que podem ser evitadas", complementou Felipe Canello Pires, médico hospitalista e coordenador da Unidade de Internação Clínica que esteve presente na coletiva, juntamente com o diretor executivo da instituição, Carlos Batista da Silveira, e demais profissionais.

Segundo o último boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde, Montenegro registra 121 casos positivos, 93 recuperados, 27 casos em recuperação e 1 óbito. Conforme a pasta, a maioria das pessoas positivadas não apresentaram sintomas, mas são vetores da doença. Além disso, a faixa etária mais atingida pelo novo coronavírus no município são adultos de 20 a 29 anos. Outro dado importante é o número de crianças contaminadas: são 13 casos positivos, entre 0 a 9 anos de idade.