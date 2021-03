Hospital de Portão restringe atendimentos

publicidade

O Hospital de Portão está com o atendimento na emergência restrito. A ação ocorre desde a noite de segunda e deve durar ao menos 72 horas. De acordo com a instituição, somente casos de urgência e emergência são atendidos. Atualmente o hospital está com 100% de ocupação na ala Covid com todos os 24 leitos ocupados. Desses, oito pacientes estão em leitos de UTI além de dois pacientes que ocupam leitos de emergência.

Segundo o comunicado, a instituição teve que adaptar a sala de observação para a internação provisória de pacientes.

A instituição informou ainda que irá informar a ampliação do prazo de restrições em caso de necessidade. A Secretaria de Saúde de Portão reforça que o Centro de Especialidades Dary Hoff, localizado na rua Carlos Scherer Filho, no bairro Portão Novo, está realizando os serviços de Central de Triagem Covid-19.

