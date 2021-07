Hospital de Rolante ganha sistema de energia fotovoltaica

publicidade

A Fundação Hospitalar de Rolante, recebeu da RGE, a entrega do sistema fotovoltaico de 88 KW. O sistema tem como intuito de, ao longo do ano, gerar uma média de 40% de economia, chegando a R$ 60 mil a menos gastos com energia elétrica. A RGE investiu cerca de R$ 420 mil para implantar o sistema no hospital, com todos os equipamentos necessários para o funcionamento e a reforma do telhado para que pudesse instalar as placas fotovoltaicas. Esse investimento foi realizado através do Programa de Eficiência Energética da RGE, que lançou, em 2020, o Programa RGE nos Hospitais, contemplando 58 hospitais até o momento, com a expectativa de investir em torno de R$ 50 milhões nos hospitais da área de cobertura da empresa.

“Apesar de ser uma Fundação, a Administração Municipal está diretamente ligada ao hospital, principalmente ao que diz respeito ao repasse de recursos para proporcionar seu funcionamento e qualidade no atendimento, para que nunca falte profissionais e nem medicamentos para a comunidade. Portanto, agradecemos à RGE pois com esta economia, poderemos fazer outros investimentos na saúde”, explica o prefeito de Rolante, Pedro Rippel.

O Consultor de Negócios da RGE, Cristiano Pires, agradeceu a parceria construída ao longo dos anos com o hospital, salientando que este projeto auxilia na prestação de serviços e na redução de custos, o que resulta em melhorias para a comunidade. “Além deste sistema, realizamos a troca de 360 lâmpadas fluorescentes por led para o hospital. Outros projetos serão direcionados ao município para beneficiar a comunidade de Rolante”, frisa Pires.

