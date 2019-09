Hospital de Sapiranga alerta população sobre tentativas de golpes

publicidade

O Hospital Sapiranga, com sede da cidade de mesmo nome, alerta a população do Vale do Sinos e Paranhana para tentativas de golpes que estão ocorrendo contra famílias de pacientes internados na instituição. Por meio de suas redes sociais, a casa de saúde reforça que não solicita depósitos bancários por telefone para internações, tratamentos ou exames de pacientes.

Caso alguém receba uma ligação solicitando ou confirmando informações de pacientes ou dados pessoais, a orientação é de não repassar nenhum dado e, imediatamente, entrar em contato com a entidade pelo telefone (51) 3599-8100, ramais 239 ou 350.