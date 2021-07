Hospital de Sapucaia conta com novo espaço para pacientes com sintomas gripais

publicidade

A partir de agora o Hospital Getúlio Vargas, em Sapucaia do Sul, conta com um novo espaço para os pacientes que buscam atendimentos com sintomas gripais. É uma área com 63 metros quadrados reformados que possui sala de espera, um consultório e uma sala de medicação. O investimento na nova infraestrutura foi de R$ 80 mil e oferece um atendimento mais humanizado e com qualidade assistencial. O contêiner que até então era usado para o atendimento desses casos, em decorrência da pandemia do novo coronavírus, foi desativado.

O diretor de Atenção à Saúde da Fundação Hospitalar Getúlio Vargas, Marcelo Bastiani Pasa, comentou que as melhorias no local fazem parte de um projeto de modernização do hospital. O prefeito de Sapucaia do Sul, Volmir Rodrigues, disse que a entrega do novo espaço é fruto da eficiência de todas as partes comprometidas com a saúde no município.