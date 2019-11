Hospital de Venâncio Aires tem déficit financeiro mensal de R$ 650 mil

publicidade

O Hospital São Sebastião Mártir (HSSM), de Venâncio Aires, apresenta R$ 2,2 milhões de obrigações em atraso e um déficit de caixa médio mensal, considerando o período de janeiro a junho de 2019, de R$ 650 mil. Os dados fazem parte do relatório detalhado da Comissão de Apoio à Gestão Administrativa, Financeira e Operacional. Criado há um mês, o grupo estudou a saúde financeira da instituição.

A comissão encontrou um descompasso entre o crescimento da receita e da despesa. Conforme apresentação dos dados, no período 2014-2018 a receita cresceu em termos reais 4,45% (média anual de 1,12%) e a despesa 16,20% (média anual de 4%). “Este descompasso causou o resultado deficitário crescente da instituição que, a cada ano, agrava mais a sua liquidez, ou seja, a capacidade de pagar suas obrigações”, explicou a auditora interna da Prefeitura e integrante da Comissão de Apoio à Gestão Administrativa, Financeira e Operacional do HSSM, Juliana Marcuzzo.

A auditora destaca que, atualizados, os números para o mês de outubro apontam que as obrigações em atraso somam R$ 2,5 milhões e o déficit mensal pode chegar a R$ 900 mil, em função de variações no ingresso das receitas. “Este descompasso causou o resultado deficitário crescente da instituição que, a cada ano, agrava mais a sua liquidez, ou seja, capacidade de pagar suas obrigações”, explicou Juliana.

A Comissão de Apoio à Gestão Administrativa, Financeira e Operacional do HSSM, apresentou diversas ações para conseguir atingir a meta e reduzir os custos e a dívida da casa de saúde. Uma delas é a redução dos custos com profissionais. Outra ideia é analisar a estrutura administrativa por setor com os coordenadores visando identificar redução de pessoal e fazer a implementação das mudanças.

O grupo ainda sugeriu a redução do valor das gratificações de chefia, reduzindo, por um período de seis meses, em 50% as gratificações. Ainda faz parte do plano a redução de horas extras concedidas para cobertura dos períodos de folga dos profissionais que atuam em regime de trabalho 12 x 36 horas.