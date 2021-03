Hospital de Viamão passa a ter 40 leitos clínicos exclusivos para pacientes com coronavírus

publicidade

A readequação de espaços ociosos do setor de maternidade do Hospital de Viamão vai dar lugar a mais 28 leitos clínicos para atendimento exclusivo a pacientes diagnósticados com o novo coronavírus. Somados aos outros 12 leitos que já estavam em funcionamento na casa de saúde viamonense, a instituição passará a contar com 40 espaços de internação estritamente para o tratamento de infectados pela doença que diariamente tem feito vítimas fatais na Região e no mundo.

O anúncio foi feito nesta sexta-feira pelo prefeito Valdir Bonatto, em transmissão ao vivo pelas redes sociais da administração municipal. Dessa forma, o Centro de Obstetrícia de Viamão será deslocado para o Hospital de Alvorada. Os leitos deverão entrar efetivamente em funcionamento a partir da próxima quarta-feira, dia 10.

“Vivemos um momento crucial da pandemia e por isso tivemos que tomar decisões importantes. É uma questão de vida ou morte. Estamos prestando todo o atendimento possível e acolhendo todos que necessitam de atenção e que infelizmente estão acometidas por este vírus”, disse Bonatto, lembrando que em 3 de março havia 45 pacientes internados no Hospital.

O diretor médico da casa de saúde viamonense, João Almir, explicou que para que fosse possível a ativação destes leitos, é necessário deslocar, temporariamente, o serviço de maternidade do Hospital Viamão para o Hospital de Alvorada.

“Disponibilizaremos uma ambulância para dar todo o suporte e levar a gestante em trabalho de parto para o Hospital de Alvorada, que também faz parte da mesma rede, e conta com UTI neonatal e todo o serviço de acolhida. É hora de unirmos forças contra essa pandemia”, explica o diretor médico do Hospital de Viamão, Dr. João Almir Camargo Jorge.

Bonatto garante que nenhuma gestante ficará desassistida e que a Administração está trabalhando incessantemente para aumentar a capacidade de atendimento, mas frisa que é fundamental que a população colabore mantendo o distanciamento social.

