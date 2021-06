Hospital Dom João Becker tem estoque de sangue abaixo do necessário

publicidade

O Hospital Dom João Becker, em Gravataí, na região Metropolitana, está com o estoque de sangue muito abaixo do necessário e por isso a instituição reativou a campanha para angariar novos doadores. De acordo com a equipe diretiva, cirurgias, transfusões e outros procedimentos médicos podem ser paralisados pela falta de sangue. O hospital utiliza, em média, 200 bolsas de sangue por mês, sendo necessário ao menos 300 doadores por mês de todos os grupos sanguíneos. O Dom João Becker recebe as doações feitas através do Banco de Sangue da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, que atende de segunda a sábado, com agendamento de horário. Ao chegar ao local, basta informar que a doação se destina à casa de saúde de Gravataí.

Para doar, basta apresentar documento com foto, ter entre 16 e 69 anos de idade e peso acima de 50 kg. Mesmo quem já teve Covid também pode fazer a doação, desde que já tenha passado 30 dias após a cura. O Banco de Sangue da Santa Casa está localizado na avenida Independência, 75, no Centro de Porto Alegre. Mais informações pelo fone (51) 3214-8025 ou pelo WhatsApp (51) 98040-7248.