Hospital Geral de Caxias do Sul recebe 50 camas de UTI

O Hospital Geral de Caxias do Sul recebeu nesta quinta-feira uma doação de 50 camas de UTI da JBS. Essas novas doações da empresa para o município estão dentro do seu programa “Fazer o Bem Faz Bem – Alimentando o Mundo com Solidariedade”.

Em junho, o Hospital Geral recebeu 30 mil equipamentos de proteção individual (EPIs) como máscaras N95 e viseiras faciais. Neste mês, entre os dias 2 e 7 de julho, também foram doados à instituição outras 30 camas de UTI, além de 15 monitores de sinais vitais, 15 bombas de infusão e nove desfibriladores.

Caxias do Sul é um dos mais de 200 municípios que serão beneficiados pelo programa no Brasil. No Rio Grande do Sul, a JBS fará a doação de R$ 21,7 milhões, sendo R$ 10 milhões para o Estado e R$ 11,7 milhões para 25 cidades gaúchas, beneficiando quase 3 milhões de pessoas.