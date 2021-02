Hospital Getúlio Vargas de Sapucaia do Sul ganha mais 10 leitos de UTI Covid

publicidade

A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Covid-19 no Hospital Getúlio Vargas, em Sapucaia do Sul, recebeu 10 novos leitos para tratamento de pacientes graves nesta segunda-feira, ampliando de 9 para 19, o número de vagas na UTI. A chegada dos respiradores, monitores e camas ocorreu ainda no sábado, mas a instalação completa dos equipamentos aconteceu somente no início da semana.

O prefeito de Sapucaia do Sul, Volmir Rodrigues destacou o forte investimento em saúde realizado pelo município e fortalecimento da luta contra a Covid em Sapucaia do Sul. “Esse aumento expressivo de 111% de leitos, representa a importância do combate a esse vírus no nosso município, mas é fundamental que as pessoas continuem seguindo os protocolos de saúde”, afirmou.

Dois condicionadores de ar, equipamentos que faltavam para o funcionamento do setor, também foram instalados na unidade.