Hospital Getúlio Vargas recebe doação de dez cilindros de oxigênio, em Sapucaia do Sul

publicidade

Dez cilindros de oxigênio de 30 litros foram entregues nesta quinta-feira, ao Hospital Getúlio Vargas, em Sapucaia do Sul, para auxiliar nos atendimentos a pacientes internados com a Covid-19. A doação foi feita pela empresa Ambev, através de uma parceria com a prefeitura.

Segundo a gerente da empresa, Juliana Coelho, a intenção contribuir e ajudar a comunidade. “Essa ação é de extrema importância nesse momento e, já que há uma fábrica nossa instalada no município, esta é uma ação para ajudar a comunidade a qual estamos inserido”, afirmou.

A doação faz parte de um projeto da Ambev, que transformou parte de uma cervejaria em Ribeirão Preto numa usina de oxigênio, com capacidade de produzir 120 cilindros por dia exclusivamente para doação há hospitais.

O prefeito Volmir Rodrigues agradeceu e disse que os equipamentos vão contribuir muito para saúde da população que procura os serviços na instituição. O último boletim epidemiológico divulgado pela Administração confirmou 10.020 casos positivados para o novo coronavírus, 8.901 recuperados e 347 óbitos pela doença. Sapucaia do Sul já aplicou 19.001 doses de vacinas contra a Covid-19.

Atualmente o Hospital Getúlio Vargas conta com um tanque de oxigênio com capacidade de 8.571 metros cúbicos, além de 57 cilindros de 10 metros cúbicos cada e outros 45 cilindros de 0,7 metros cúbicos.