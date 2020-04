Hospital Regional de Rio Pardo implantará dez leitos de UTI

publicidade

O Hospital Regional de Rio Pardo pretende concluir, em menos de seis meses, a implementação da Unidade de Terapia Intensiva (UTI). As obras começaram no dia 24 de março e a novidade é considerada estratégica para a região em tempos de novo coronavírus. A montagem da estrutura disponibilizará mais dez leitos adultos para atender à população da região.

O hospital de Rio Pardo, que atualmente não conta com nenhum leito de UTI, ainda poderá atender aos casos de alta complexidade em traumatologia, cirurgia geral e neurologia, o que evitará a necessidade de transferência de casos mais graves. A administração do estabelecimento de saúde informou que o investimento para a realização da obra será de R$ 3.335.920,30, sendo utilizados recursos oriundos do Fundo Municipal da Saúde. A previsão inicial para conclusão da obra é de seis meses, mas, devido ao novo coronavírus, a ideia é diminuir esse prazo para que possa entrar em funcionamento o mais breve possível.

Após a finalização da obra, haverá o encaminhamento ao Ministério da Saúde de todos os documentos necessários para habilitação dos leitos. A expectativa é de que a atual situação pandêmica acelere a autorização de funcionamento. Para agilizar o processo de implementação da nova unidade, a administração do hospital faz rastreamentos dentro de sua equipe de profissionais com o objetivo de encontrar os perfis necessários para preencher o quadro de funcionários da nova unidade.

A empresa mantenedora do Hospital Regional de Rio Pardo estima que será necessária a contratação de mais 45 profissionais das mais diversas áreas, como assistentes administrativos, auxiliares de higienização, enfermeiros, fisioterapeutas, médicos e técnicos de enfermagem. Como o estabelecimento de saúde é 100% SUS, a conclusão da nova UTI irá beneficiar todos os municípios da região, bem como do Rio Grande do Sul, pois os leitos são regulados através da Central de Regulação Estadual.

Como prevenir o contágio do novo coronavírus

De acordo com recomendações do Ministério da Saúde, há pelo menos cinco medidas que ajudam na prevenção do contágio do novo coronavírus:

• lavar as mãos com água e sabão ou então usar álcool gel.

• cobrir o nariz e a boca ao espirrar ou tossir.

• evitar aglomerações se estiver doente.

• manter os ambientes bem ventilados.

• não compartilhar objetos pessoais.