Hospital Regional do Oeste busca solução para déficit mensal de R$ 5 milhões

Com a necessidade de ampliar os serviços de saúde prestados à população, a pandemia de Covid-19 agravou a situação financeira do Hospital Regional do Oeste (HRO) de Chapecó. A direção da casa de saúde, referência SUS, busca o apoio da administração aunicipal de Chapecó a fim de reduzir a dívida que soma R$ 50 milhões. A direção executiva da Associação Lenoir Vargas Ferreira, que administra o HRO, esteve reunida na tarde desta terça-feira com o prefeito de Chapecó, João Rodrigues, para detalhar a situação financeira da instituição que atende pacientes de Chapecó e outros municípios do Oeste de Santa Catarina.

Durante o encontro foi informado que já existe uma dívida que bateu na casa dos R$ 50 milhões e que tende a aumentar pois a receita mensal está em R$ 12 milhões, mas com custo de R$ 16 milhões, além de pagamento de parcelas de R$ 1 milhão referentes a empréstimos bancários adquiridos em anos anteriores. Segundo a direção do HRO, o motivo do agravamento da situação financeira foi o aumento dos custos dos insumos ocorridos após o início da pandemia.

O prefeito João Rodrigues anunciou que vai colaborar na busca por uma solução, pois o hospital é referência de alta e média complexidade para uma região com mais de 1,2 milhão de habitantes. “A situação está insustentável, com uma dívida que só cresce pelo déficit de caixa mensal de R$ 5 milhões. É urgente uma ação junto ao governo do Estado”, avaliou Rodrigues.

O HRO é o principal hospital público do Oeste catarinense, recebe recursos do SUS e tem convênios com o governo do Estado, com a Prefeitura de Chapecó e também serviços particulares.

