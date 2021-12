Hospital Restinga e Extremo-Sul reforma o piso da emergência, em Porto Alegre

publicidade

O Hospital Restinga e Extremo-Sul (HRES) iniciou nesta segunda-feira a reforma do piso da emergência. O espaço passará por essa obra visando, especialmente, evitar quedas e outros acidentes. Porém, o atendimento ao público deve permanecer, sendo deslocado para a Clínica da Família, que funciona no prédio anexo ao hospital, mesmo sistema de outras do município de Porto Alegre.



O diretor geral do HRES, Paulo Scolari, disse que decidiram não fechar para atendimento, mas sim, adequar. “Não vai ser da mesma forma, porém vamos seguir aberto ao público”, explica. Scolari disse que já vem reformando o piso do hospital há um ano e que decidiu deixar o piso da emergência por último. “ Nesta época do ano tem menor movimento, por isso organizamos dessa forma”, relata. O gestor disse que outras obras estão previstas, mas não devem impactar no recebimento do público.

Localizado no bairro Restinga, zona Sul de Porto Alegre, o edifício tem 1.947 metros quadrados, sendo que 500 metros quadrados serão beneficiados pela restauração do chão. A obra vai contemplar as emergências adulta e pediátrica, porém com datas de retorno diferentes. Na ala da Emergência Adulta, o trabalho deve durar até 16 de janeiro de 2022, com a volta do atendimento previsto para 17 de janeiro, a partir das 7h. Já na ala da Emergência Pediátrica, o trabalho deve ocorrer até o dia 9 de janeiro de 2022, com abertura estimada para o dia 10 de janeiro, também a partir das 7h.

Administrado pela Associação Hospitalar Vila Nova, o Hospital Restinga e Extremo-Sul atende 100% pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e recebe, em média, 250 pessoas por dia. Os pacientes Alegre, serão encaminhados para Unidades de Saúde durante esse período. A reforma deve custar em torno de R$ 130 mil, com recursos públicos do SUS em contrato com o município.

O secretário Municipal da Saúde (SMS), Mauro Sparta, reformas são sempre bem-vindas para qualificar o serviço oferecido à população.“Para que a população não fique desassistida durante esse período, estamos colocando à disposição do Hospital o espaço físico da Clínica da Família José Mauro Ceratti Lopes, localizada junto ao Hospital. As equipes de saúde serão remanejadas para outras unidades da região enquanto a emergência do Hospital estiver funcionando ali”, explicou o secretário.