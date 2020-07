Hospital São Francisco de Assis, em Parobé, ganha quatro respiradores e eletrocardiógrafo

publicidade

O Hospital São Francisco de Assis, em Parobé, recebeu mais quatro respiradores e um eletrocardiógrafo da empresa JBS. A doação é uma ação do programa “Fazer o Bem Faz Bem – Alimentando o Mundo com Solidariedade”, que beneficia mais de 200 municípios no país. As primeiras doações chegaram em junho: 15 camas e três macas de transporte e agora ocorre a segunda etapa de doações.

A casa de saúde foi indicado pela Secretaria Estadual de Saúde para receber os itens, diante do interesse e da necessidade em oferecer uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) para a região. O projeto de ampliação da casa de saúde, iniciado em 2013, previa 10 leitos de UTI, que foram efetivados para atender os pacientes COVID.