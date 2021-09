Hospital Santa Terezinha retoma as cirurgias eletivas em Erechim

publicidade

A Fundação Hospitalar Santa Terezinha (FHSTE) de Erechim, no Norte do Estado, anunciou que está retomando, de forma gradual e de acordo com os protocolos sanitários, as cirurgias eletivas. Durante o processo pandêmico, que teve seu início na região em março de 2020, há mais de 18 meses, vários serviços e procedimentos de saúde foram paralisados em virtude das orientações técnicas e dos cenários agravados, o que gerou, inevitavelmente, uma demanda reprimida, com filas de espera.

Segundo o diretor executivo da FHSTE, Jackson Arpini, uma das áreas mais afetadas foi a das cirurgias eletivas, que atualmente está com uma demanda de aproximadamente três mil procedimentos. “Com a melhora do cenário da epidemia regional e consequente redução dos planos de contingência, com diminuição da estrutura Covid (leitos de terapia intensiva e leitos clínicos), alguns procedimentos começam a ganhar normalidade”, disse.

Arpini informou que, o ministério da Saúde define como cirurgias eletivas aquelas sem caráter de emergência e são procedimentos que podem ser agendados sem causar grandes problemas ao paciente. “A partir do momento em que as estruturas físicas estão sendo liberadas, em circunstâncias dos novos indicadores da Covid, que atualmente estão num patamar positivo, o hospital retomou gradativamente a realização destes procedimentos, primando pelo atendimento e também pela segurança dos pacientes e equipes técnicas”, observa.

O diretor informou que, do total de procedimentos represados, a grande maioria encontra-se em duas áreas, sendo traumatologia e cirurgia geral. “A fim de garantir a realização de todos os procedimentos o hospital apresentou ao Estado dois planos de trabalho, no valor total de R$ 697,7 mil, sendo R$ 297,7 mil para cirurgias de prótese de joelho e quadril e R$ 400 mil para outras cirurgias, ambos com recursos oriundos de emendas parlamentares”, detalhou. Recursos repassados pela Câmara de Vereadores de Erechim também deverão ser utilizados para cobrir as despesas.

