Hospital Universitário de Canoas participa de projeto nacional de controle de infecção

publicidade

O Hospital Universitário de Canoas (HU) está entre as 204 instituições brasileiras escolhidas para o Projeto Saúde em Nossas Mãos, que busca reduzir em 50% as infecções relacionadas à assistência em UTIs de hospitais do Sistema Único de Saúde (SUS). O projeto faz parte do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (PROADI-SUS). O diretor geral do HU, Leandro Barcellos, explica que, além de desenvolver práticas que reforçam o compromisso de salvar vidas, o projeto tem impacto direto na redução de desperdícios financeiros. “Estar entre os hospitais participantes coloca o HU entre os melhores do país e reforça o trabalho e o compromisso das equipes, na busca pelas melhores práticas e excelência na assistência.”

No HU o projeto será implementado na Unidade de Terapia Intensiva Clínica Cirúrgica (UTCC), que tem capacidade para atender 12 pacientes adultos. Toda a equipe assistencial (médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem) que atua no setor será envolvida na implantação das atividades. Estão à frente do projeto representantes do Serviço de Epidemiologia e Gestão de Risco, do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, coordenação da UTI, diretoria assistencial e direção geral do HU.

Ao longo de dois anos serão várias etapas colaborativas, que consistem na participação ativa de todos os envolvidos, baseada no propósito em que todos ensinam e todos aprendem. Durante os 24 meses o HU contará com a expertise e suporte técnico de profissionais do Hospital Moinhos de Vento, de Porto Alegre, para auxiliar no aprimoramento do desempenho de processos que primam pela segurança dos pacientes.

Dentre as ações previstas estão a aplicação de diretrizes de práticas seguras para prevenção de infecção primária. Outro ponto importante do projeto é o protocolo de Higienização das Mãos, fundamental para a redução das infecções.

A enfermeira do Serviço de Controle de Infecção do HU, Andréia Duque Amorim, explica que a redução das infecções é uma preocupação latente nos hospitais e motivo de estudos e treinamentos periódicos. “Temos imensa satisfação em ter a oportunidade de participar deste projeto, que trará muito aprendizado para as equipes e ganhos significativos aos nossos pacientes.”

Veja Também