Hospital Universitário de Pelotas inaugura nova ala de acolhimento

O Hospital Universitário São Francisco de Paula, da Universidade Católica de Pelotas, inaugurou nesta quinta-feira a ala Nossa Senhora de Fátima. O espaço tem capacidade de até 32 leitos e traz um conceito diferente no acolhimento aos pacientes, proporcionando uma experiência mais próxima de um hotel do que de uma instituição de saúde. “É uma ala com uma hotelaria mais aprimorada para convênios, o que era uma demanda da região. São 18 leitos privados e semiprivados que atenderão convênios e particulares. Destes, em torno de cinco são novos”, destaca o diretor de Assistência do hospital, Edevar Machado Júnior.

A obra iniciou em março de 2020 e foi interrompida em função da pandemia, voltando a ser realizada em dezembro, sendo intensificada nos últimos três meses. Edevar conta que o projeto tem em torno de dois anos. O HU é uma instituição filantrópica que é referência para 20 cidades da região. Cerca de 80% dos 259 leitos são voltados a pacientes SUS. “Colocar este tipo de espaço em funcionamento é permitir que possamos gerar receitas e assim garantir a sustentabilidade do HU e, consequentemente, mais investimentos no setor público”, explica. Para o diretor, a demanda da nova ala é muito mais qualitativa que quantitativa. “O atendimento técnico é o mesmo, o que diferencia um paciente privado daquele que é atendido pelo SUS é a hotelaria”, relata.

O serviço de quarto da nova ala oferece dieta personalizada, assistência médica 24 horas por dia, além de wi-fi liberado e smart tv com streaming. O serviço também dispõe de estacionamento gratuito e profissional mensageiro para auxiliar nas demandas do paciente. Também participaram da inauguração a diretora de Atenção Especializada e Hospitalar do hospital, Renata Gelain, a prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas, e o reitor da Universidade Católica de Pelotas, José Carlos Bachettini Júnior.

